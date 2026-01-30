La delegación de las 46 jurisdicciones eclesiásticas, liderada por Monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Lurín, sostuvo un encuentro directo con el Pontífice. Los prelados expresaron que su presencia en el Vaticano busca principalmente implorar por la paz y un futuro próspero para Perú, deseando que los próximos líderes prioricen la unidad nacional, el bien común y la justicia social.

Como gesto representativo, los obispos entregaron al Papa León XIV un mosaico de la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional y de América. Estas piezas artísticas se instalarán en los jardines vaticanos el sábado 31 de enero, simbolizando la profunda devoción mariana y la herencia espiritual del pueblo peruano.

Gesto inesperado del Pontífice

León XIV sorprendió a la comitiva con su asistencia a un almuerzo compartido, donde se entonaron cantos y se intercambiaron saludos cordiales. Este momento de cercanía reforzó los lazos afectivos entre el Santo Padre y la Iglesia peruana.

Robert Prevost, actual Papa León XIV, mantiene una relación única con el país donde sirvió más de 20 años como misionero y obispo de Chiclayo. Nacionalizado peruano y proveniente de Nueva York, ha calificado reiteradamente al Perú como su hogar espiritual, lo que añade emotividad a la invitación para una futura visita pastoral.

La visita ad limina, que se realiza cada cinco años, permite al Sucesor de Pedro evaluar el estado de las Iglesias particulares y fortalecer la comunión eclesial global. Aunque la Conferencia Episcopal aún no revela si el Pontífice dio respuesta concreta a la invitación, el ambiente de la audiencia se caracterizó por la calidez institucional y el mutuo reconocimiento.