Las elecciones generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril, fecha en la que 1 210 813 peruanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto. De acuerdo al Padrón Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 123 185 connacionales se encuentran en Italia y están habilitados para participar en los comicios.

Entre ese grupo de peruanos con capacidad de sufragio se encuentra una figura singular: el papa León XIV, quien mantiene su DNI peruano vigente. Sin embargo, su participación en las urnas enfrenta obstáculos que van más allá de su investidura religiosa.

Detalle principal

Sergio Mora, periodista de RPP en Roma, explicó que el santo padre actualizó recientemente su documento nacional de identidad. No obstante, al momento de registrar sus datos, León XIV tomó una decisión que tendría consecuencias electorales: consignó como domicilio su dirección en Chiclayo.

“El papa tiene su DNI peruano que ha sido renovado, pero en el DNI el papa quiso poner su dirección en Chiclayo. Entonces, el hecho que haya puesto su dirección en Chiclayo no le va a permitir votar aquí en Italia. […] No le permitirá votar aquí en Italia y tampoco, digamos, difícilmente cambiaría. Además, a estas alturas ya no se podría, difícilmente cambiaría esta dirección”, señaló Mora.

Esta decisión del pontífice impediría que pueda emitir su voto en el consulado peruano en Italia, ya que el padrón electoral lo ubica en el departamento de Lambayeque y no en territorio europeo.

El protocolo vaticano como barrera adicional

Más allá del impedimento administrativo relacionado con su domicilio registrado, existe otra razón de peso que hace prácticamente imposible que León XIV pueda desplazarse hasta Chiclayo para ejercer su derecho al sufragio: el riguroso protocolo de seguridad y ceremonial que rige la vida de un papa.

El periodista Mora describió las restricciones que enfrenta el santo padre en su vida cotidiana, las cuales hacen inviable cualquier viaje internacional de carácter personal.

“Basta pensar que un papa no puede bajar al bar aquí abajo del Vaticano y tomarse un café. La vida de él entra en un esquema muy rígido de protocolo, etc. Entonces, el papa no pudiendo vivir en Perú, pero teniendo esa relación de corazón con Perú y con los peruanos, quiso que en su documento figurara la dirección de Perú. No podrá votar, aunque por tener más de 70 años, ya podría no hacerlo”, enfatizó.

Otros motivos

Un tercer elemento que se suma a esta situación es la edad del pontífice. León XIV tiene más de 70 años, edad a partir de la cual la legislación electoral peruana exime a los ciudadanos de la obligación de sufragar. Esto significa que, independientemente de los impedimentos logísticos, el papa no estaría legalmente obligado a acudir a las urnas.

Robert Francis Prevost desarrolló una profunda conexión con el Perú durante su labor pastoral. Ejerció como misionero en territorio peruano por más de dos décadas, experiencia que marcó profundamente su vocación religiosa.

Esa conexión emocional con Chiclayo explicaría su decisión de mantener registrada la dirección de esa ciudad en su documento de identidad, aun sabiendo que ello le impediría participar en las elecciones desde Italia.