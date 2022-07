El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (Ugtranm), Giovanni Diez, ratificó el paro de transportistas programado para este lunes 4 de julio a nivel nacional. Reiteró que mientras el Gobierno no les presente decretos y resoluciones de sus demandas, no suspenderán la medida de fuerza.

“Nosotros desde el 30 de mayo no tenemos contacto con el ministerio porque decidimos no asistir a más mesas por la sencilla razón de que nuestra problemática, el sustento y las propuestas que nosotros hicimos, ya la tienen hace mucho tiempo. Entonces, lo que le pedimos al ministro es que tenía hasta el 4 de julio para que nos muestre decretos y resoluciones. Hasta hoy día, 3 de julio, no hemos tenido respuesta”, señaló en diálogo a Canal N.

Indicó que a la medida de fuerza también se sumarán los transportistas de carga pesada. “Ellos (los ministros) se han estado reuniendo con nuestros amigos de carga que habían anunciado su paro el 27 de junio y que a la fecha siguen en paralización. (...) Los han paseado, no les dan respuestas claras y una vez más quieren firmar solamente actas. Todos los ministros firman, pero no le dan el valor indicado a ese documento”, aseveró.

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, quien indicó que de los 10 requerimientos que plantearon los gremios, ya se han resuelto los siete que les compete a su sector, Giovanni Diez señaló que todas estas propuestas están en un acta.

“Lo que nos hacen llegar y hemos leído, prácticamente han retrocedido en el pliego que teníamos. Si bien es cierto tienen propuestas que han hecho pero todas están en un acta, osea, es un compromiso que ya no creemos. Para nosotros creerlo queremos verlo plasmado, no importa, con plazos y de trabajo, en decretos y resoluciones. Si no van a dar un acta va a ser un papel más que la misma autoridad hasta el momento no está acostumbrada a cumplir”, explicó.

Ratifican paro

En otro momento, Diez aseveró que el paro programado para mañana sí va e indicó cuántas unidades paralizarán sus operaciones. “Definitivamente, está totalmente ratificado para el día de mañana. Hemos hecho un pacto de caballero con la parte de carga que había empezado el 27 de junio y nos sumamos todos juntos. Nuestro compromiso es que mientras de manera unánime no tomemos una decisión el paro continúa”.

“También se suma transporte urbano. Ayer han sacado su comunicado 60 empresas de Lima y Callao. Ya tenemos el 88% de los 3 millones de transportistas a nivel nacional que se han sumado a este paro. Mientras no hayan decretos y resoluciones, no funciona, eso es lo que estamos esperando”, puntualizó.

