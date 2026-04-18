Tras la estrepitosa derrota del Partido Aprista Peruano (PAP) en los comicios del último domingo, el excandidato el Senado por La Libertad, José Murgia Zannier, indicó que es momento de que los militantes de la estrella identifiquen las causas que los llevó a perder las elecciones y a no pasar la valla electoral.

“[...] Luego de analizar a nivel nacional, objetiva y desapasionadamente los resultados electorales, a los militantes del partido aprista nos toca identificar sus causas para hacer una serena y seria reflexión sobre el futuro del partido”, expresó el también expresidente regional de La Libertad, a través de una publicación en Facebook.

Murgia añadió que solo haciendo esa pausa su partido “volverá a tener el rol protagónico en la política nacional, como siempre lo quiso Víctor Raúl Haya de la Torre”.

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