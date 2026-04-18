El excandidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, rompió su silencio tras la histórica derrota que sufrió su partido en las Elecciones Generales 2026.

VOZ

Al cierre de esta publicación, el líder y fundador de APP seguía ocupando el décimo tercer lugar en los resultados de las elecciones presidenciales, con apenas 177,975 votos (1.13%).

Pese a que estas cifras le impedirán a APP tener representatividad en el nuevo Congreso de la República y perder su inscripción como partido al no pasar la valla electoral, Acuña dijo que “este provinciano se rinde”. “Desde donde me toque estar mi compromiso con el progreso de las familias humildes sigue intacto. Velaré siempre por el futuro de nuestros jóvenes”, añadió.

El también exgobernador regional de La Libertad se pronunció a través de sus redes sociales. La publicación está acompañada de un video en el que mezcla imágenes de la campaña electoral que realizó durante todo el país.

“Nuestro vínculo es para siempre y nace desde el corazón. El cariño y la confianza recibidos en cada rincón del país son el tesoro más grande que me llevo de estos miles de kilómetros recorridos. Mi labor no termina aquí, pues mantengo firme mi compromiso de velar por la seguridad y el progreso de nuestras familias humildes y jóvenes. ¡Gracias, pueblo peruano, por su amor incondicional!”, indica en el texto.

En el video, el también exalcalde de Trujillo reconoce tácitamente los resultados de los comicios y agradece el apoyo que recibió durante su visita a las diferentes regiones del Perú. “Hoy mi corazón tiene espacio solo para la gratitud. [...] Caminamos juntos todo el país. Cruzamos ríos y surcamos cielos para llegar donde otros no llegan, recorriendo cada camino sin detenernos para darnos la mano”, expresó.

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POSICIONES

Quien también se pronunció fue Martín Namay Valderrama, exgerente regional de La Libertad y uno de los principales operadores políticos de APP.

El dirigente apepista comentó que los resultados del domingo les debe a todos bajar al llano para “comenzar de cero” y “saber que los que han hecho daño al partido ya no deben estar”. “Espero ya se hayan ido. Seguiremos adelante”, señaló.

No obstante, para el regidor de Trujillo Jorge Vásquez Tirado, quien ha anunciado su salida de APP tras las elecciones, comentó que el partido de Acuña necesita “sacar a todas esas lacras” para poder recuperar protagonismo.

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