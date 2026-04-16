Joana Cabrera asegura que se deben aclarar las acusaciones de presuntas irregularidades durante comicios.
Joana Cabrera asegura que se deben aclarar las acusaciones de presuntas irregularidades durante comicios.

La gobernadora dijo que el Ministerio Público deberá investigar las denuncias sobre presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales el pasado 12 de abril.

Como se sabe, algunos candidatos presidenciales aducen fraude y exigen nuevos comicios.

“Considero que se debe hacer la investigación respectiva, no soy la Fiscalía (para decir si hubo o no fraude), pero sí decir que como ciudadana y autoridad invoco a que las cosas se hagan bien, que no haya nada debajo de la mesa o que se sospechen actos de corrupción”, aseguró en diálogo con Noticias Trujillo.

Las acusaciones de presuntas irregularidades se dieron luego de que no llegara el material electoral a tres locales de votación de Lima, lo que provocó que la jornada de sufragio se extendiera hasta el lunes.

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