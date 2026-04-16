La gobernadora Joana Cabrera Pimentel dijo que el Ministerio Público deberá investigar las denuncias sobre presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales el pasado 12 de abril.

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Como se sabe, algunos candidatos presidenciales aducen fraude y exigen nuevos comicios.

“Considero que se debe hacer la investigación respectiva, no soy la Fiscalía (para decir si hubo o no fraude), pero sí decir que como ciudadana y autoridad invoco a que las cosas se hagan bien, que no haya nada debajo de la mesa o que se sospechen actos de corrupción”, aseguró en diálogo con Noticias Trujillo.

Las acusaciones de presuntas irregularidades se dieron luego de que no llegara el material electoral a tres locales de votación de Lima, lo que provocó que la jornada de sufragio se extendiera hasta el lunes.