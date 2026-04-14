El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de La Libertad, una de las instituciones educativas más exigentes y emblemáticas de la región, será sometida a una intervención integral tras más de diez años de funcionamiento sin mejoras de fondo.

La gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel colocó la primera piedra de esta inversión que se ejecuta por Obras por Impuestos con el financiamiento de la empresa ILDENDER Perú S.A.

“Estamos orgullosos de nuestros estudiantes del COAR, son un ejemplo no solo en nuestro región, sino a nivel nacional e internacional. El COAR La Libertad es nuestra prioridad y estamos cumpliendo”, declaró la gobernadora.