Luego de más de cinco décadas de espera, la Institución Educativa Néstor Gastañadui Sánchez, ubicada en el caserío de Shiracmaca, en el distrito de Huamachuco, será intervenida por el Gobierno Regional de La Libertad. Este proyecto busca mejorar las condiciones en las que actualmente estudian más de 780 alumnos de los niveles de primaria y secundaria, quienes enfrentan problemas de infraestructura precaria.

La inversión destinada para esta obra asciende a 9 millones de soles y se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con financiamiento de la empresa minera Summa Gold Corporation. Como parte del avance inicial, la actual gestión regional ya realizó la entrega del terreno para la elaboración del expediente técnico, el cual tendrá un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Infraestructura

El proyecto contempla la construcción de dos bloques principales: uno para primaria, con nueve aulas distribuidas en tres pisos, y otro para secundaria, con seis aulas también en tres niveles. Asimismo, se incluirán servicios higiénicos diferenciados para estudiantes y docentes, además de baños accesibles, cumpliendo con las normativas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta infraestructura se ejecutará en el plazo de 8 meses.

Por su parte, la directora del plantel, Santa Contreras, expresó su satisfacción por el cumplimiento del compromiso asumido por las autoridades regionales el año pasado. Señaló que la comunidad educativa espera con expectativa el inicio de la obra, cuya ejecución física está prevista en un plazo de ocho meses una vez culminado el expediente técnico, lo que permitirá mejorar significativamente la calidad educativa en la zona.