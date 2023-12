La provincia de Virú no respondió a la convocatoria de paro nacional contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el Congreso y la Fiscalía de la Nación. La medida debió iniciar ayer y a pesar de que el dirigente Andy Requejo, quien fue protagonista en los últimos bloqueos de la Panamericana Norte, aseguró que la manifestación sería pacífica, esta finalmente no se dio.

Se pronuncia

“Será una marcha multitudinaria para que el Gobierno sepa que estamos en pie de lucha y para que los empresarios sepan que si en algún momento se les ocurre quitarnos los derechos ya ganados, el pueblo va a responder”, declaró Requejo, presidente del Comité de Lucha de los Trabajadores Agrarios de La Libertad.

Requejo es para la Policía uno de los principales azuzadores de las protestas violentas registradas en Virú; incluso, fue incluido en cuatro carpetas de investigación de la Policía Nacional. Su caso es revisado por el Ministerio Público.

Otra postura

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano, aseguró que no existen condiciones para más protestas en el país. Según indicó, lo que se percibe desde el sector empresarial es que los trabajadores vinculados a diferentes rubros necesitan generar más ingresos y no perder oportunidades.

“La población no quiere saber nada de paros, hay hambre, no hay trabajo, simplemente no hay condiciones. Estamos en comunicación permanente con el coronel (PNP) Francisco Vargas”, indicó.

Precisamente, desde la III Macro Región Policial de La Libertad, liderada por el coronel PNP Francisco Vargas, desplegaron a personal de Inteligencia y a los agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) para garantizar el orden y el libre tránsito en la Panamericana Norte.

Además, hay coordinación con el Ejército y se espera que hoy el escenario no varíe.