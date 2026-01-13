La provincia de Oxapampa, en la región Pasco, atraviesa una emergencia vial tras dos deslizamientos masivos que dejaron aislados a los distritos de Pozuzo y Huancabamba. Las intensas precipitaciones registradas en la selva central han provocado el colapso total de las principales vías de acceso sin que existan rutas alternativas para la circulación.​

El primer desastre se registró esta mañana del martes 13 de enero, aproximadamente a las 07:00 horas, en el sector Huampal del distrito de Pozuzo. El deslizamiento sepultó cientos de metros lineales de la Red Vial Nacional, bloqueando completamente el tránsito vehicular en uno de los principales accesos a la zona.​

Walter Tiza, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Pasco, confirmó que la magnitud del derrumbe impide cualquier posibilidad de paso, generando una situación crítica para transportistas y población local.​

Escenas de alto riesgo en la vía bloqueada

La desesperación por el aislamiento ha llevado a conductores de vehículos menores y transeúntes a intentar cruzar la zona de desastre caminando sobre los escombros, poniendo en riesgo sus vidas ante la posibilidad de nuevos desprendimientos. El COER Pasco advirtió que la seguridad física no está garantizada en este tramo afectado.​

Aunque ya se iniciaron las coordinaciones con Provías para el despliegue de maquinaria pesada, los equipos que realizan labores de limpieza no han podido establecer un tiempo estimado para la reapertura de la carretera. Decenas de pasajeros y transportistas permanecen varados en medio de condiciones climáticas adversas.​

Huancabamba también afectada

El segundo punto crítico se ubica en el distrito de Huancabamba, específicamente en el sector Purumayo, donde otro deslizamiento afectó varios metros lineales de la vía vecinal PA-661. El tránsito en esta ruta también se encuentra totalmente interrumpido, agravando el panorama de incomunicación en la provincia.​

Las autoridades locales coordinan el apoyo de maquinaria pesada para despejar ambos sectores afectados, mientras que los datos del siniestro ya fueron registrados en el sistema Sinpad para el seguimiento oficial de la emergencia.​

Ante la situación de emergencia, las autoridades del COER Pasco exhortaron a los viajeros a no intentar cruzar las zonas de derrumbe de manera temeraria, advirtiendo sobre el alto riesgo que representa transitar por áreas donde el terreno permanece inestable y vulnerable a nuevos colapsos.