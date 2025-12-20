A partir de este lunes 22 de diciembre, más de 6,500 adultos mayores podrán acceder a la subvención de 350 soles del programa Pensión 65, tras ser incluidos en una Relación de Usuarios Adicional (RUA) emitida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Los beneficiarios podrán retirar el monto en cualquier sede del Banco de la Nación, donde también tendrán la opción de tramitar una tarjeta de débito para facilitar el cobro de futuras transferencias en agentes o cajeros Multired.

Según informó el programa social, Lima lidera la lista con 1,468 nuevos usuarios, seguida de Piura con 613 y Cajamarca con 525 beneficiarios. Esta relación extraordinaria representa un adelanto de la población que será incorporada oficialmente en el primer padrón del 2026, correspondiente al periodo enero - febrero.

Distribución de beneficiarios por regiones

Después de los tres departamentos con mayor cantidad de incorporaciones, la lista continúa con La Libertad (375), Junín (375), Cusco (348), Puno (335), Lambayeque (332), San Martín (328), Áncash (276), Loreto (240) y Arequipa (232).

Los siguientes en la relación son Amazonas (162), Huánuco (152), Ucayali (148), Ayacucho (112), Ica (105), Huancavelica (73), Apurímac (72), Tumbes (60), Pasco (59), Tacna (57), Madre de Dios (29) y Moquegua (29).

Atención integral a usuarios del programa

Por su parte, Luis Aguilar, director ejecutivo de Pensión 65, explicó que actualmente el Midis atiende a 824,351 usuarios y que esta incorporación adicional es una medida anticipada antes de finalizar el 2025, que posteriormente formará parte del padrón regular del próximo año.

“Por disposición de la ministra Lesly Shica, hemos emitido una RUA antes de cerrar el 2025, que luego será parte de los 824,351 usuarios que atendemos de forma integral. Además de la subvención económica, también brindamos una protección social, impulsando emprendimientos a base de conocimientos tradicionales, dándoles un acompañamiento diferenciado en salud y entregándoles lentes para ver de cerca y con protección UV”, indicó.

AQUÍ PODRÁS CONOCER LA LISTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.