Mario Ghibellini, periodista de Canal N, contó que el nuevo ministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio, canceló una entrevista este lunes cuando ya se encontraba en el set de dicha casa televisora, por orden del presidente Pedro Castillo.

“Instantes antes de entrar al estudio me lo he encontrado en la sala de espera, nos hemos saludado muy cordialmente y me dijo: ‘pregunte usted lo que quiera sin miedo que yo le voy a responder todo’ y yo le dije que miedo en preguntar no existía”, relató el periodista poco después de haber iniciado con su programa ‘Hora y Treinta’.

Seguidamente, detalló que uno de los edecanes del nuevo integrante del gabinete ministerial se le acercó y le señaló que el jefe de Estado le había dicho que no hable.

“Hemos iniciado el programa y en ese momento se acercó al ministro uno de sus edecanes corriendo con el teléfono en la mano diciéndole que dice el presidente (Pedro Castillo) que no hable. El ministro se levantó y dijo: ‘bueno, lo siento, me tengo que ir’ y se fue”, sostuvo.

Frente a ello, Ghibellini consideró este hecho como algo “muy lamentable” y que lo único que provoca e es que se enciendan los rumores respecto a un presunto cierre del Congreso por parte del Ejecutivo.

“¿Qué es lo que no quiere responder un ministro de Defensa que encabeza el sector del que dependen la Aviación, La Marina y el Ejército?”, cuestionó el periodista.

Mario Ghibellini

Designación de Emilio Bobbio

El presidente Pedro Castillo tomó juramento este lunes a Emilio Gustavo Bobbio como nuevo titular de la cartera de Defensa, en reemplazo de Daniel Barragán, quien renunció al puesto el pasado sábado “por motivos personales”.

