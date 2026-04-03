La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los ciudadanos que hayan cumplido 70 años no están obligados a votar, ya que su participación en los procesos electorales es voluntaria. Además, precisó que este grupo no será sancionado con multa en caso de no acudir a las urnas.

Asimismo, la entidad electoral detalló que las personas en este rango de edad pueden acceder a atención preferente durante la jornada de votación. Entre las facilidades se incluye el ingreso directo al aula sin hacer fila, el apoyo del personal de la ONPE y la posibilidad de ingresar acompañados si requieren asistencia.

En el país, el voto para quienes tienen 70 años o más es facultativo, lo que significa que cada ciudadano decide libremente si participa o no en las elecciones. La ONPE reiteró que estas condiciones buscan facilitar el proceso y garantizar una mejor experiencia para este grupo de electores.

Finalmente, se recordó que las elecciones generales se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de abril de 2026, en el horario de 07.00 a 17.00 horas. En estos comicios se elegirá al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, en un proceso en el que más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar.