Un nuevo feriado largo llegará antes de que termine diciembre y permitirá a miles de trabajadores planificar viajes, reuniones familiares o descansar tras un año cargado de actividades. Aunque muchos ya aprovecharon los días 8 y 9 de diciembre, ahora se confirmó un segundo fin de semana extendido que unirá fechas clave en el calendario nacional.

Feriado largo por Navidad: ¿Cuáles son las fechas?

Diciembre siempre concentra movimiento por las fiestas navideñas, pero este año el descanso será mayor para quienes trabajan en el sector público. Esto debido a la unión de un feriado nacional y un día no laborable declarado por el Gobierno a través del Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM.

El nuevo feriado largo quedará conformado así:

Jueves 25 de diciembre : feriado nacional por Navidad.

: feriado nacional por Navidad. Viernes 26 de diciembre : día no laborable para el sector público.

: día no laborable para el sector público. Sábado 27 de diciembre : descanso habitual.

: descanso habitual. Domingo 28 de diciembre: descanso habitual.

En total serán cuatro días consecutivos para aprovechar el cierre del año.

¿Quiénes podrán beneficiarse de esta medida?

Para saber si podrás aprovechar el segundo feriado largo de diciembre, lo principal es identificar en qué sector trabajas. Aquellos que laboran en el sector público sí accederán automáticamente al descanso, ya que el 26 de diciembre fue declarado día no laborable para las entidades estatales, lo que se suma al feriado del 25 y al descanso habitual del fin de semana. En cambio, en el sector privado la situación varía, porque esta disposición no es obligatoria; cada empresa decide si adopta el día no laborable y, de hacerlo, establece cómo se compensarán las horas dejadas de trabajar. Si tu centro laboral decide acogerse a la medida, también tendrás un feriado largo, pero si no lo hace, deberás acudir a tus labores con normalidad.

En actividades con regímenes especiales, como comercio, transporte, servicios, restaurantes o salud, el beneficio dependerá de la operatividad de cada empresa y de los acuerdos internos que existan. Lo mismo ocurre con quienes tienen turnos rotativos o jornadas atípicas, donde la posibilidad de descansar dependerá de la organización del centro laboral. Y recuerda que, si te toca trabajar el 25 de diciembre, por ser feriado nacional tienes derecho a percibir triple remuneración si no recibes un descanso sustitutorio.

¿A qué responde la declaración de días no laborables?

Los días no laborables suelen declararse con dos objetivos principales: ordenar el flujo turístico y dinamizar la economía. Por ello, el Ejecutivo programa estos días como parte del Calendario de Días No Laborables del año para facilitar la programación de descansos, viajes y actividades del sector público. En algunos casos, estos días también ayudan a simplificar operaciones internas del Estado al concentrar trámites o reducir carga administrativa previa al cierre de año fiscal.