El Perú vuelve a brillar en la escena gastronómica internacional tras ser reconocido por Condé Nast Traveller Reino Unido como uno de los 10 mejores países del mundo para la gastronomía, según los Readers’ Choice Awards 2025, uno de los premios más influyentes del sector turístico global.

El anuncio fue dado a conocer por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), que destacó el impacto de este reconocimiento en el fortalecimiento del posicionamiento del país como destino culinario líder en América Latina.

La categoría “Best Countries for Food” resalta a los destinos más votados por los lectores de Condé Nast Traveller, quienes cada año comparten sus experiencias de viaje en el marco de los Readers’ Choice Awards, considerados los más antiguos y respetados del mundo. En esta edición participaron cerca de 200,000 lectores británicos, cuyas votaciones determinaron las experiencias turísticas más memorables del año.

Los resultados serán publicados en la edición de noviembre de la revista, reafirmando a Perú como un país que conquista corazones y paladares con su diversidad de sabores, la creatividad de sus chefs y la fusión cultural que caracteriza su cocina.

“Este reconocimiento reafirma el liderazgo de la gastronomía peruana como una de las más admiradas del planeta, resultado del trabajo conjunto de productores, cocineros y promotores turísticos”, destacó PROMPERÚ.

Juane

Un país que se saborea en cada viaje

Según el Perfil del Turista del Reino Unido, elaborado por Turismo In de PROMPERÚ, el 99% de los visitantes británicos que llegan al país realizan actividades relacionadas con la gastronomía, lo que refleja el enorme interés por su cultura culinaria.Entre las experiencias más populares destacan las visitas a picanterías y restaurantes locales (94%), los recorridos por mercados y ferias (75%) y las degustaciones de productos orgánicos.

Estrategia internacional de promoción

Para consolidar esta reputación, PROMPERÚ, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), lidera una estrategia integral de promoción gastronómica que impulsa los viajes motivados por la cocina peruana.

Durante 2025, se realizaron con gran éxito las versiones internacionales de la feria “Perú, Mucho Gusto” en Madrid (abril) y Nueva York (septiembre), mientras que la próxima edición se llevará a cabo en Sao Paulo (Brasil) a inicios de diciembre.

La gastronomía peruana —desde sus emblemáticos ceviches, anticuchos y lomo saltado, hasta su alta cocina contemporánea— continúa siendo una carta de presentación inigualable del país ante el mundo.

📍 Consulta la publicación completa aquí:👉 Condé Nast Traveller – Best Countries for Food 2025