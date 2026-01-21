En alrededor de dos a tres semanas, se iniciará la fase de pruebas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe).

“A partir de la próxima semana, vamos a comenzar con la capacitación, que durará 15 días aproximadamente, y después de ese periodo comienza una marcha blanca de tres meses”, anunció el general Luis Enrique Arroyo, jefe del Indeci. “Luego de esos tres meses tendremos activado el sistema de alerta temprana para sismos”, apuntó.

El SASPe está enfocado exclusivamente en alertar de manera anticipada a la población sobre la ocurrencia de sismos de magnitud igual o superior a 6 Mw (magnitud de momento) en el océano Pacífico. Esto será posible gracias a 111 sensores sísmicos administrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y 116 sirenas electrónicas instaladas a lo largo de todo el litoral del país.

Costa

El jefe del Indeci añadió que el sistema alertará, con sirenas, la ocurrencia inminente de un sismo a ciudadanos que viven en la costa.

“Estas sirenas, que ya están instaladas. Emiten un sistema muy agudo, y sonarán para advertir que habrá un sismo de magnitud 6 Mw en adelante. Las sirenas están instaladas a lo largo de todo el litoral”, precisó.

“Este es uno de los sistemas más modernos que existen en el mundo; en Latinoamérica solo lo tiene México”, apuntó Arroyo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde se informó las acciones que están tomando las autoridades ante el inicio del periodo que lluvias que obligó a la declaratoria de emergencia en diversas zonas del país.