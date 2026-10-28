El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con España tras el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que ha dejado al menos 64 personas fallecidas, según el balance actualizado de las autoridades de Castilla-La Mancha.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú manifestó su consternación por la tragedia y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas, así como sus deseos de recuperación para las personas heridas.

La Cancillería peruana informó, además, que mantiene activos sus canales de emergencia consular para brindar asistencia a ciudadanos peruanos que pudieran necesitar apoyo como consecuencia del accidente.

📄 Comunicado de Prensa: El Perú expresa su consternación a España por el trágico accidente en Toledo y mantiene activos canales de emergencia para asistencia consular https://t.co/7Pum1yHREO — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 28, 2026

Perú habilita teléfonos de emergencia consular en Madrid y Sevilla

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que los consulados generales del Perú en Madrid y Sevilla permanecen atentos para proporcionar asistencia consular y humanitaria a los connacionales que lo requieran.

Para facilitar la comunicación en situaciones de emergencia, la institución difundió los siguientes números telefónicos:

Teléfonos de emergencia para peruanos en España

Consulado General del Perú en Madrid

+34 669 701 608

Consulado General del Perú en Sevilla

+34 954 232 819

El número de emergencia del Consulado General del Perú en Madrid también figura en el portal oficial de la representación diplomática, que precisa que está disponible las 24 horas para casos como accidentes o fallecimientos.

Hasta el momento, el comunicado de la Cancillería no precisa si existen ciudadanos peruanos entre las personas fallecidas o heridas en la tragedia ferroviaria.

Accidente ferroviario en Toledo deja al menos 68 muertos

El accidente ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, colisionaron en la línea que conecta Madrid con Andalucía.

El balance de víctimas mortales se elevó a 68, de acuerdo con fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha citadas por Europa Press. El aumento de la cifra se produjo después de que los equipos de emergencia lograran acceder a los vagones afectados.

Renfe activó su gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares, además de habilitar el teléfono 900 10 10 20 para atender consultas relacionadas con el siniestro.