Perú firmó un convenio estratégico con la empresa surcoreana Hyundai Rotem para la futura compra de 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados sobre ruedas (8x8 K808). La operación representa la mayor exportación de defensa terrestre de Corea del Sur hacia América Latina y la primera venta de tanques K2 en la región, con un valor estimado superior a 1,400 millones de dólares.

Dicho convenido, firmado el último martes en Lima, contempla no solo la adquisición de 195 vehículos, sino también cooperación tecnológica, opciones de financiamiento y el impulso de proyectos industriales relacionados con el sector defensa, en línea con los planes de modernización y fortalecimiento de las capacidades militares del Perú.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente José Jerí y contó con la asistencia de altos funcionarios peruanos, entre ellos el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro; el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Defensa, César Díaz Peche; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Guillermo Ojeda Parra; y el comandante general del Ejército, general EP César Briceño Valdivia. Por el lado surcoreano, participó Lee Yong-chul, jefe del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA).

Seúl indicó que la firma del contrato definitivo está prevista para el próximo año, mientras que Hyundai Rotem presentó un informe a los reguladores detallando que el monto final del proyecto y los términos específicos se establecerán posteriormente, una vez que ambas partes suscriban el acuerdo de ejecución correspondiente.

No obstante, según la agencia surcoreana Yonhap, se prevé que el monto final supere los 2,000 millones de wones (equivalentes a 1,400 millones de dólares), considerando los precios de exportaciones anteriores.

Esta operación se enmarca con los acuerdos firmados el año pasado por las surcoreanas Hyundai Rotem y STX Corp. con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) de Perú, que contemplaban el suministro de tanques K2 y vehículos blindados de fabricación surcoreana.

“Dado que Perú ha elegido la industria de defensa surcoreana para fortalecer sus capacidades militares y desarrollar sus propias industrias, debemos crear un modelo de cooperación en defensa que fomente la prosperidad mutua para ambos países”, manifestó el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, citado en el comunicado de su oficina.

Dicho acuerdo se firmó en el contexto del 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y del Día del Ejército del Perú, ocasión en la que la institución reiteró su compromiso con la defensa, la modernización y el desarrollo del país.