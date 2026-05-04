Miles de fanáticos de la saga Star Wars en el Perú han decidido bautizar a sus hijos con nombres inspirados en sus personajes, según datos difundidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

El registro muestra que nombres como Leia y Luke encabezan la lista, reflejando la influencia de la cultura pop en las decisiones familiares.

Los nombres más populares

De acuerdo con las cifras oficiales, estos son algunos de los nombres más registrados:

Leia: 1,733

Luke Skywalker: 759

Orson: 239

Padmé Amidala: 226

Cody: 202

Anakin Skywalker: 146

Otros nombres registrados en Perú

El listado también incluye nombres menos comunes, pero igualmente inspirados en la saga:

Cassian Andor: 70

Arturito (referencia a R2-D2): 29

Obi-Wan Kenobi: 13

Amidala: 9

Obi: 7

Incluso aparecen nombres poco frecuentes como:

Yoda: 6

Skywalker: 4

Daka: 3

Jar Jar Binks: 1

Orka: 1

Cultura pop que trasciende generaciones

El fenómeno refleja cómo el cine y el entretenimiento pueden influir en la identidad cultural y social.

La popularidad de estos nombres también evidencia el impacto global de Star Wars, una de las franquicias más influyentes del cine.