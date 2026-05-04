Miles de fanáticos de la saga Star Wars en el Perú han decidido bautizar a sus hijos con nombres inspirados en sus personajes, según datos difundidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
El registro muestra que nombres como Leia y Luke encabezan la lista, reflejando la influencia de la cultura pop en las decisiones familiares.
Los nombres más populares
De acuerdo con las cifras oficiales, estos son algunos de los nombres más registrados:
- Leia: 1,733
- Luke Skywalker: 759
- Orson: 239
- Padmé Amidala: 226
- Cody: 202
- Anakin Skywalker: 146
Otros nombres registrados en Perú
El listado también incluye nombres menos comunes, pero igualmente inspirados en la saga:
- Cassian Andor: 70
- Arturito (referencia a R2-D2): 29
- Obi-Wan Kenobi: 13
- Amidala: 9
- Obi: 7
Incluso aparecen nombres poco frecuentes como:
- Yoda: 6
- Skywalker: 4
- Daka: 3
- Jar Jar Binks: 1
- Orka: 1
Cultura pop que trasciende generaciones
El fenómeno refleja cómo el cine y el entretenimiento pueden influir en la identidad cultural y social.
La popularidad de estos nombres también evidencia el impacto global de Star Wars, una de las franquicias más influyentes del cine.