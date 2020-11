La carrera por conseguir una vacuna contra el coronavirus (COVID-19) está por llegar a su final. Esta semana, algunas empresas farmacéuticas han solicitado el permiso de entes reguladores como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) para el uso de emergencia de sus antígenos y empezar las campañas de vacunación masiva.

En esa línea, Antonio Pratto, integrante del Comando Vacuna en Perú, advirtió que nuestro país ha quedado relegado en cuanto a la compra de vacunas debido a que no ha firmado acuerdos con más farmacéuticas aparte de Pfizer y la alianza Covax Facility.

Perú contará con 1.5 millones de vacunas contra la enfermedad durante el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, reconoció que es complicado que se logre la meta de vacunar a 10 millones de personas antes de las Elecciones Generales del 2021.

“Llegan 50 000 dosis en diciembre, pero esa cantidad es un piloto. Hay que entender que hay que almacenarla a -70 grados. Podría alcanzar para 25 000 personas (son dos dosis por cada una). Pfizer ofreció entregar 1.5 millones para empezar el primer trimestre, el resto lo iba a entregar por partes durante el año”, comentó en América Noticias.

“La idea era vacunar hasta a 7 millones de personas antes del 11 de abril. Con Pfizer sí llegamos, el problema es de donde sacamos las otras 5 millones de dosis que se necesitan porque no se han firmado más acuerdos. Según The Economist, estamos al final de la cola como se dice”, argumentó.

“Se perdieron 30 millones de dosis”

Pratto prosiguió comentando que el laboratorio AstraZeneca había puesto un plazo para la respuesta del Ministerio de Salud en relación a la compra o no de la vacuna que desarrolla contra el coronavirus. Sin embargo, el acuerdo no llegó a producirse.

“Dijeron del Ministerio (de Salud) que no tenían la suficiente información, curioso porque AstraZeneca es la vacuna que más información tiene, no porque sea la mejor, sino porque está más avanzada. No se firmó con ellos, lamentablemente perdimos ahí como 24 a 30 millones de dosis que iban a ser entregadas a partir de marzo ”, señaló.

En esa línea, pidió al presidente Francisco Sagasti que lidere las negociaciones con las diferentes empresas farmacéuticas a fin de agilizar los plazos que permitan la pronta llegada de vacunas.

