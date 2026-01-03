El Gobierno del Perú emitió este sábado un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos durante la madrugada en Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En el documento, el Ejecutivo peruano expone su posición sobre los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacífica de las controversias internacionales.

📄Comunicado Oficial 001-2026: Respecto a los hechos ocurridos esta madrugada en la República Bolivariana de Venezuela.



👉https://t.co/MWuwTfDKmj pic.twitter.com/ULiR2KvCEa — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 3, 2026

El comunicado señala que la delincuencia organizada transnacional representa una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de los Estados de la región.

En ese sentido, el pronunciamiento expresa preocupación por la organización y acciones delictivas de cárteles del narcotráfico en Venezuela.

El gobierno peruano calificó al régimen de Nicolás Maduro como “ilegítimo” y lo acusó de violar los derechos humanos del pueblo venezolano, sometiéndolo a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales y destruyendo el Estado de derecho.

Además, el documento responsabiliza al chavismo de ocasionar en la región una crisis migratoria sin precedentes.

Llamado a transición democrática

El comunicado hace un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos.

El pronunciamiento destaca la necesidad de atender las “legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia” con el apoyo de la comunidad regional.

Por otra parte, el gobierno señaló que está monitoreando la situación de la comunidad peruana en Venezuela tras los acontecimientos de la madrugada.

Hasta el momento de la emisión del comunicado, no se habían reportado incidentes que afecten a connacionales peruanos en territorio venezolano.