El Comité Multisectorial ENFEN advirtió que el Perú podría enfrentar un fenómeno del Niño de intensidad débil a partir de abril y hasta octubre de 2026.

Según informó su vocero, Luis Vásquez, actualmente el país se encuentra en una condición climática neutra, aunque los modelos de pronóstico proyectan una transición hacia una fase cálida leve, basada en el análisis de diversas instituciones técnicas y científicas.

En declaraciones a Canal N, Luis Vásquez precisó que las lluvias intensas registradas recientemente en algunas regiones del país no están vinculadas al fenómeno del Niño, ya que este aún no se ha iniciado.

Para el periodo de verano, entre enero y marzo, se prevé un comportamiento de lluvias dentro de los rangos normales, aunque en marzo podrían registrarse precipitaciones por encima del promedio en determinadas zonas.

Ante la posible evolución hacia un Niño débil, el Enfen anunció que emitirá reportes quincenales para mantener informadas a las autoridades y a la población.

Asimismo, exhortó a los gobiernos nacionales y locales a adoptar medidas preventivas con anticipación, a fin de reducir los posibles impactos en las zonas más vulnerables del país.