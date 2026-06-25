El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizarán el “I Foro Internacional Uranio y Litio: pilares de liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo”, los próximos 7 y 8 de julio en el Lima Centro de Convenciones (LCC).

El evento, declarado de interés nacional, busca promover el diálogo técnico, académico, empresarial e institucional sobre el potencial geológico, energético y tecnológico que representan el uranio y el litio para el país.

Espacio para analizar el potencial de minerales críticos

Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con la transición energética, la innovación tecnológica, la seguridad energética e hídrica y el desarrollo sostenible. Según los organizadores, el Perú cuenta con reservas de litio y uranio con capacidad para atraer inversiones de alta tecnología, generar valor agregado y fortalecer la soberanía energética nacional.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, destacó la relevancia del encuentro para el futuro del país.

“Estamos empezando una nueva etapa para el Perú, porque comenzamos a prepararnos ante los nuevos desafíos. Estamos demostrando al mundo que el Perú es un actor estratégico en cuanto a las posibilidades que traen los minerales críticos”, señaló.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, afirmó que el objetivo es atraer inversiones responsables y sostenibles, además de impulsar el aprovechamiento de estos recursos para el desarrollo tecnológico y energético.

“Es necesario que no pensemos en el Perú solo como un país exportador de materias primas, sino en las posibilidades que tenemos de aprovechar nuestras reservas en uranio y litio para el desarrollo tecnológico y potenciarlas como nuevas fuentes de energía”, indicó.

Participarán expertos nacionales e internacionales

La conferencia inaugural estará a cargo del magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, quien expondrá sobre gobernanza, seguridad jurídica y sostenibilidad vinculadas al desarrollo de ciudades inteligentes y al uso de minerales estratégicos.

Entre los ponentes internacionales destaca la participación de Aurora Williams, exministra de Minería de Chile, quien presentará la experiencia del denominado “triángulo del litio” en Sudamérica.

Asimismo, Greta Castillo, presidenta de la Asociación Peruana de Energía Atómica (ASPEEA), ofrecerá una exposición sobre el presente y futuro del uranio y la energía nuclear en el Perú.

El programa también contempla la participación de Jorge Chira, director de Recursos Minerales y Energéticos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quien desarrollará la ponencia “Litio y Uranio: Potencial del Perú. Geopolítica y Seguridad de Minerales Críticos”.

A ellos se sumarán especialistas internacionales como Gastón Siroit, miembro de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade); Marco Mancilla, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile; y José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras.

Agenda incluirá ciudades inteligentes y electromovilidad

Los paneles abordarán temas relacionados con minerales críticos, ciudades inteligentes, electromovilidad, ordenamiento territorial y la incorporación del uranio y el litio en la gestión del agua potable.

Según los organizadores, el foro también busca fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias para el aprovechamiento sostenible de minerales estratégicos, promoviendo la gobernanza territorial, la protección ambiental y el respeto de los derechos de las comunidades ubicadas en zonas de influencia minera.