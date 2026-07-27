El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) declaró, mediante la Resolución Ministerial N° D000248-2026-MIDAGRI-DM, el segundo viernes del mes de agosto de cada año como el “Día Nacional de la Chirimoya”, con el objetivo de promover el consumo de esta fruta como producto emblemático de la agricultura familiar.

La iniciativa surgió a partir de un pedido formal de la Asociación de Productores de Chirimoya “Lucumay”, que propuso al Midagri instituir esta fecha con el fin de impulsar el consumo de la fruta, característica de la Cuenca de Huarochirí, y fortalecer el trabajo de los productores agrarios en distintas regiones del país.

Según se detalla en la norma, la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología (DGDAA) del ministerio respaldó la propuesta al considerar que permitirá articular los esfuerzos del Midagri, los gobiernos regionales de las zonas productoras y los comités de productos locales, con miras a estandarizar las técnicas de cultivo, mejorar los protocolos de cadena de frío para la exportación en fresco y consolidar a la chirimoya como un producto bandera de la agrobiodiversidad peruana.

SEGUNDO VIERNES DE AGOSTO

Además, la elección del segundo viernes de agosto se argumenta en que la fruta se encuentra en su “mejor momento de calidad organoléptica por su dulzor, textura y tamaño, lo que ayudará a los productores de la agricultura familiar a dinamizar sus ventas en el mes de mayor presión de oferta”. Así también, se busca evitar las caídas drásticas de precios a través del consumo masivo.

Asimismo, la DGDAA señala que el mes de agosto coincide con festividades cercanas como el Festival de la Chirimoya en Challahuanca o las celebraciones en el valle de Cumbe (San Mateo de Otao). “Se justifica plenamente al coincidir con el pico más alto de la cosecha nacional, lo que garantizará la máxima abundancia y calidad de la fruta para el consumidor”, refiere.

La resolución fue suscrita por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millan, y dispone además la ejecución de actividades sectoriales orientadas a fomentar el consumo y optimizar la comercialización de la chirimoya.