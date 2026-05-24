La relación entre Perú y Costa Rica encuentra un nuevo punto de encuentro en el turismo, la gastronomía y la sostenibilidad. En el marco del 174 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, la cadena peruana Aranwa Hotels Resorts & Spas presentó oficialmente en Lima su nueva operación en Sarapiquí, Costa Rica, una de las regiones con mayor proyección en ecoturismo del país centroamericano.

El evento reunió a representantes diplomáticos, empresarios y actores vinculados al sector turismo y cultura, en una actividad organizada junto con la Embajada de Costa Rica en el Perú. La jornada puso énfasis en el intercambio cultural y en la gastronomía como herramientas de integración regional.

Una apuesta peruana por el ecoturismo en Costa Rica

Gabriel Álvarez, director del Grupo San Pablo y propietario de Aranwa Hotels, explicó que la decisión de expandirse hacia Costa Rica responde a la afinidad entre la propuesta de la cadena y el posicionamiento del país como referente en turismo sostenible.

“Costa Rica es un país rico en cultura, líder en ecoturismo y biodiversidad con un crecimiento importante de turismo internacional en los últimos años, expansión planeada de su aeropuerto internacional y la zona de Sarapiquí, que es donde se ubica Aranwa Rainforest Lodge tiene mucho que conversa con los valores bienestar, cuidado por la naturaleza, respeto con la cultura, empatía con el medio ambiente”, señaló.

Según detalló, la empresa realizó durante aproximadamente dos años visitas exploratorias y reuniones con actores del sector antes de concretar la operación.

“Costa Rica era entonces un paso natural en el crecimiento de Aranwa y esperamos que sea una base sólida para poder seguir creciendo”, indicó.

Sarapiquí y el potencial del turismo de naturaleza

La nueva operación de Aranwa se ubica en Sarapiquí, una región ubicada al norte de Costa Rica reconocida por su biodiversidad, bosques tropicales y actividades de avistamiento de aves.

Álvarez sostuvo que la empresa identificó potencial de crecimiento en el segmento de ecoturismo y turismo especializado.

“Porque Sarapiquí es una zona que vemos que tiene mucho potencial. Es céntrica a unas 2 horas de San José, de la capital”, comentó.

El hotel actualmente cuenta con 40 habitaciones, aunque la cadena proyecta ampliar su capacidad en función de la demanda.

“El viajero de ecoturismo, ciertamente, el viajero de ecoturismo. Estamos participando en muchas ferias de bird watching, de avistamiento de aves a lo largo del año”, añadió.

Gastronomía peruana y sabores costarricenses

La propuesta también incorpora una experiencia gastronómica que mezcla ingredientes y técnicas de ambos países. Durante la presentación en Lima participó el chef peruano Julio Torres, del restaurante Encuentro, quien desarrolló una carta basada en productos locales costarricenses con influencias peruanas.

“Hay tanto comida local y zumos locales, pero con algunos toques peruanos. Se utiliza el pescado local, pero se le da una forma de un tiradito”, explicó Álvarez.

La iniciativa busca mantener la identidad del destino sin replicar modelos externos, según explicó Gonzalo Calderón, CEO de la cadena.

“Queremos compartir parte de la esencia peruana, pero siempre respetando la identidad del destino y trabajando de manera integrada con la cultura local. La idea no es replicar modelos, sino construir experiencias conectadas con Costa Rica y su entorno”, señaló.

Turismo sostenible y cooperación cultural

Durante el evento, representantes diplomáticos destacaron el papel del turismo y la gastronomía en el fortalecimiento de la relación bilateral entre Perú y Costa Rica.

“Estos espacios contribuyen a acercar a nuestros países a través de la cultura, la gastronomía y el turismo sostenible”, afirmó Ivannia Chaves Montero, encargada de Negocios a.i., ministra consejera y cónsul general de la Embajada de Costa Rica en el Perú.

La operación contempla una inversión inicial cercana a US$1 millón y estará enfocada en experiencias vinculadas al bienestar, naturaleza y sostenibilidad.