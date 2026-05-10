El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que tiene identificados a 282 ciudadanos peruanos que permanecen varados en distintas zonas de Bolivia debido a los bloqueos de carreteras realizados por transportistas. La Cancillería señaló que viene realizando acciones para atender a los connacionales afectados mientras se restablece el tránsito.

Entre las personas perjudicadas se encuentran 207 estudiantes pertenecientes a tres instituciones educativas peruanas. Los escolares viajaron al país vecino para participar en actividades deportivas y no pudieron retornar por el cierre de vías.

Los alumnos pertenecen al Glorioso Colegio Nacional de Ciencias, al Colegio Nacional de la Independencia Americana y al Glorioso Colegio Nacional de San Carlos. Las delegaciones permanecen a la espera de una solución para regresar al país.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Integrantes de la banda del Colegio Nacional de Ciencias y el Colegio Independencia Americana del Cusco se encuentran varados debido a un paro de transportistas que se acata en Bolivia. Familiares expresaron su preocupación y piden apoyo para que… pic.twitter.com/KTNZ35NLrE — Exitosa Noticias (@exitosape) May 9, 2026

Asistencia consular

La Cancillería informó que el Consulado General del Perú en La Paz viene coordinando medidas de apoyo para los afectados. Entre las acciones adoptadas se encuentra la gestión de alojamiento y alimentación para los ciudadanos.

“El Consulado General del Perú en La Paz ha gestionado alojamiento y alimentación para todos los connacionales, quienes se encuentran a buen recaudo en instalaciones seguras ubicadas en La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni, además de brindar la orientación, asistencia y acompañamiento correspondientes”, indicó.

📄Comunicado de Prensa 018-26: Sobre la asistencia a peruanos afectados por bloqueo de carreteras en Bolivia. pic.twitter.com/80wHhEMBVZ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 9, 2026

Uno de los docentes que acompaña a los estudiantes explicó en RPP que las delegaciones se encuentran en Bolivia desde hace varios días. Ante esta situación, continuan a la espera de una pronta solución para regresar al Perú.

“Nosotros estamos desde el domingo en Bolivia cumpliendo jornadas deportivas, específicamente en Potosí. Y bueno, ahora estamos en Oruro esperando poder salir al Perú”, manifestó.

Además, el docente Armando Condori indicó que sostendrían una reunión durante la noche para evaluar alternativas. Asimismo, pidió que se analice un traslado aéreo para facilitar el retorno de los menores antes del Día de la Madre.