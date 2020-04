En medio de la crisis por el coronavirus, 112 peruanos varados en Sudáfrica pidieron regresar al país en un vuelo humanitario por medio de una carta dirigida al canciller Gustavo Meza-Cuadra.

Los connacionales se encuentran varados desde el 16 de marzo debido al cierre de fronteras por el COVID-19 y señalan que no tienen recursos económicos suficientes para seguir fuera del país en medio de la pandemia.

“En este periodo las dificultades de permanecer en Sudáfrica continúan agravándose por no contar con recursos económicos, a pesar de la generosa ayuda estatal recibida, para cubrir gastos de alojamiento, alimentación y atención médica, principalmente. No menos importante es la incertidumbre de no saber cuándo regresaremos, así como el prolongado alejamiento de nuestras familias”, dice la carta presentada en la Embajada de Perú en la República de Sudáfrica.

Además señalaron que existe la posibilidad de que el Estado peruano negocio con una aerolínea un vuelo de regreso, sin embargo aclaran que muchos de ellos no cuentan con la posibilidad de asumir parte de los gastos de este vuelo comercial. Por lo que solicitan una solución a esta dificultad.

“Dado estos escenarios, le solicitamos llegar a un exitoso acuerdo con alguna aerolínea para retornar lo más pronto al Perú”, explicaron en el documento.

Peruanos varados en Sudáfrica piden ser repatriados en vuelo humanitario