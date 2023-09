El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández, dilató el proceso de suspensión en el cargo que pesa en su contra, tras ser sentenciado por difamación agravada contra la oficial de la Policía Nataly Rojas Rojas. Sin embargo, en el concejo provincial de Trujillo consideran que el secretario general de la MPT, Walter Tineo Espejo, y el gerente de Asesoría Jurídica, Luis Gutiérrez González, también son responsables y deberían ser sancionados drásticamente.

Mario Reyna Rodríguez , primer regidor de la comuna trujillana, señaló que en el Concejo de Trujillo siempre solicitaron debatir el pedido de suspensión. Sin embargo, estos dos funcionarios se opusieron.

“Hay responsabilidades, pero no es del Concejo. Nosotros pedimos tratar el tema de fondo y con prepotencia, no solo del asesor legal, sino también del secretario general, no se quiso tocar el tema”, indicó.

La queja contra el alcalde de Trujillo por dilatar su suspensión en la MPT fue declarada fundada. Según Reyna, se tienen que adoptar medidas correctivas y sancionar a los responsables.

“Conforme lo señala la ley, corresponde que el alcalde inicie un proceso disciplinario que podría determinar la destitución e inhabilitación hasta por 10 años”, añadió.

La vacancia

En tanto, el regidor provincial Jorge Vásquez precisó que las sanciones tienen que ejecutarse. De lo contrario, se estaría cometiendo “omisión de funciones”. Asimismo, detalló que el proceso de vacancia contra Fernández está encaminado.

“Acá hubo una clara obstrucción al proceso de suspensión y el alcalde no ha respetado nada. Ahora vamos a proceder en contra del gerente de Asesoría Jurídica y del secretario. Deben ser inhabilitados; ahora, tras la suspensión, el proceso de vacancia va en paralelo”, dijo.