A raíz de una consulta sobre el incremento de contagios por la presencia de la nueva variante del COVID-19, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, apeló a la capacidad de adaptación por parte de la población para no tener que retroceder en la reactivación económica.

Según la autoridad sanitaria, las circunstancias han cambiado y las medidas de restricción y prevención deben mantenerse por un periodo prolongado a fin de evitar el incremento sustancial de casos.

“Se contagia más el que se expone más y hace uso inadecuado de las medidas de protección. (...) Las medidas se tienen que mantener. El mundo ya cambió, el virus vino para quedarse y todos tenemos que aprender a vivir de una forma diferente”, sostuvo.

Acerca de la posibilidad de reinfección por covid-19, la titular del sector consideró que estos son casos aislados que no representan un patrón que deba preocupar. Sin embargo, eso no quiere decir que se dejen de lado los cuidados.

“Sobre la posibilidad de quien ya tuvo la enfermedad se contagie más, no hay certeza sobre eso. Sí se han descrito algunos casos en los que vuelven a infectarse, pero no es frecuente. (...) No quiere decir que si yo ya tuve covid, ya soy libre e independiente por la voluntad de los pueblos, porque habiendo tenido covid, puedo llevar el virus en mi mano y lo pongo sobre otra persona”, comentó.

Mazzetti negó que se haya tomado en cuenta en el Gobierno el retorno a una cuarentena estricta y el retroceso en las fases de reactivación económica ante una eventual de la segunda ola de contagios.

