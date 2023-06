La Contraloría advirtió deficiencias en la obra de mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, donde se invierte S/ 10,572,941.18 y está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dentro de las irregularidades, la entidad señala que se pagó por trabajos no realizados, deficiencias en diversas estructuras, falta de delimitación y ausencia de especialistas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del contratista.

De acuerdo al Informe de Hito de Control N° 147-2023-OCI/5303-SCC a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, detectó una serie de presuntas irregularidades en dicha obra.

Para ello, la Contraloría evidenció que el contratista no iniciaba la ejecución de los trabajos a la construcción de la caseta para la instalación del suministro de la planta de generación de energía eléctrica de emergencia trifásico 778KW 460 VAC, sin embargo, el contratista valorizó la partida con una incidencia acumulada del 95%, contando con la conformidad de la supervisión, sin advertir que, ésta no se había ejecutado conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas procediendo a otorgar conformidad para su pago, lo cual podría ser materia de aplicación de penalidad al Contratista.

Además, se detectó la falta de delimitación, señalización y condiciones de seguridad en áreas de trabajo; no acorde a lo estipulado en la ley de salud y seguridad en el trabajo y el plan de seguridad y salud ocupacional; la comisión señaló que estos elementos se encontraron ausentes pese a la existencia de trabajos de excavación en la cámara de bombeo el nuevo cucho y la PTAR, lo que podría afectar la seguridad de los trabajadores, además de ocasionar accidentes y daños a la salud.

Dentro de esta advertencia, se evidenció la presencia de desperdicios de manera, aceros, de material inorgánico, agua empozada y materiales fuera de lugar, siendo esto un peligro para los mismos trabajadores al no contar con una buena área de trabajo.

El documento también señala que se registraron deficiencias en diversas estructuras, no cumpliendo con lo establecido en el reglamento nacional de edificaciones, así como, óxido en el acero de refuerzo en las columnas de la sub estación eléctrica; lo que podría afectar la vida útil de las estructuras, así como, representar trabajos que no corresponde pagar a la entidad.

Se detectó la presencia de cangrejeras en la estructura del filtro percolador de la PTAR, así como aparición de nuevas fisuras en los muros del lecho de secado, además de óxido en el acero de refuerzo de las columnas de la caseta del grupo electrógeno, situación que no fue advertida por la supervisión y estas imperfecciones pueden tener una transcendencia de perjuicio o daño a los elementos estructurales.

