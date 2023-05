Los pacientes sufren por el dengue y por el alza del precio de insumos y medicamentos en las farmacias. Pero no sucede solo eso, además hay escasez de medicina para controlar el dengue, lo que hace que los piuranos recorran varias farmacias privadas para poder aliviar los dolores que genera esta enfermedad.

Preocupación

Los casos de dengue aumentan en la región Piura. Hasta el 16 de mayo, la Dirección Regional de Salud reporta 14 personas fallecidas y 23,356 casos entre probables y confirmados con este mal.

Entre los casos mencionados se reporta que cientos de pacientes están graves, lo que ha originado que los hospitales y centros de salud colapsen y que algunos opten por regresarse a sus viviendas para tratarse la enfermedad. En los nosocomios se vendría dando prioridad a los casos más graves.

A esto se suma que la población tiene que comprar su medicina para combatir la enfermedad, como supracalm, paracetamol y suero en las farmacias particulares, las mismas que presentan un alza en su precio. Si antes el suero costaba 8 soles, ahora su precio es de 14 soles, casi el doble de su valor.

Ante esto, los pobladores piden no aprovecharse de la necesidad de la población. “Antes compraba el suero a 8 soles, ahora me cuesta 14 soles. Las pastillas, paracetamol antes los compraba el blister a S/ 1.50 ahora esta S/ 3.00, y lo peor, no hay en las farmacias. Tenemos que recorrer varios locales hasta encontrar porque lo necesitamos urgente. Pero imagínate si en las farmacias no hay, en los hospitales está peor la situación. Tengo familiares que se atienden en EsSalud y si no vas moribundo no te atienden”, dijo muy mortificada Faustina Mejía.

Por su parte, Rosa Romaní señaló que los dueños de las farmacias se aprovechan de la necesidad de la gente porque nadie los controla. Dijo que está pasando lo mismo cuando se presentó el Covid-19.

“Antes en la pandemia sufríamos por el alcohol, oxígeno, mascarillas, ahora es el suero y el paracetamol o supracalm. Está escasa la medicina y hasta el agua de pipa ha subido, cuando antes lo comprabas a S/ 3 ahora cuesta 7 soles. Es un abuso”, sostuvo Romaní.

La Videnita

El gobernador Luis Neyra dispuso que se aceleren los trabajos de acondicionamiento de los ambientes del hospital de campaña La Videnita, donde se instalarán 20 camillas para igual número de pacientes, cada uno con sus respectivas luminarias individuales para facilitar el trabajo del personal de la salud.

“Esta área de hospitalización masiva, cuya implementación ha tomado dos días, funcionará inicialmente con 20 camas. En estos momentos se están haciendo las pruebas eléctricas y ya se levantaron algunas observaciones, pero hoy (ayer) está listo su acondicionamiento. Estamos disponiendo que de inmediato la Diresa gestione los trámites administrativos para su puesta en funcionamiento”, explicó Neyra León.