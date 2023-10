Unos desconocidos prendieron fuego a la camioneta del periodista Enrique Bayona, quien hace unos meses destapó y denunció una presunta red de corrupción denominada Los Operadores de la Reconstrucción que involucra al congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo.

Ocurrió en el distrito La Unión, en Piura, luego que unos sujetos arrojaron gasolina y encidieron fuego al vehículo estacionado. Según Latina, Bayona culpó a los miembros de esta supuesta organización criminal como los autores del atentado.

La unidad quedó inoperativo y en un principio se temió que explotara en medio de la calle, pero la rápida acción de los bomberos evitó un incidente mayor.

Este es el segundo atentado que sufre el hombre de prensa, del portal Palmeras TV, pues en agosto último, fue atacado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo.

“Nos dispararon en el vehículo que nosotros tenemos y donde me traslado, y esto lo tomamos del hecho que investigamos. Estoy convencido de que sí fueron ellos. No he recibido amenazas, extorsiones de ninguna manera, mi familia tampoco”, contó Bayona a Punto Final.