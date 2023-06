Debido a los 58 fallecidos y más de 35 mil contagiados por el dengue, así como el colapso de los hospitales y centros de salud, los congresistas de la República, Eduardo Castillo y Heidy Juárez, exigieron la llegada de especialistas, hospitales de campaña, medicamentos y logística, para combatir esta enfermedad. Además, pidieron la renuncia inmediata de la titular de la cartera de Salud, Rosa Gutiérrez, a pesar que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola la respaldó en su cargo, pero diversos gremios piden su salida inmediata por su ineficiencia.

El congresista Eduardo Castillo dijo que los contagios se complican cada día más. “Estuve en el Hospital EsSalud en Sullana y la directora me dijo que hay suero solo para 10 días más. El problema es el desabastecimiento del suero que es lo principal para estabilizar a un paciente con dengue y eso me preocupa. Por eso, es que me he venido a Lima a coordinar con los entes rectores como el Ministerio de Salud para ver si están preveendo los sueros. De repente si es por desabastecimiento de los proveedores o quizás traer sueros de las regiones que no están necesitando en la cantidad o magnitud que requiere Piura”, indicó.

Cuestionó que gestiones anteriores (regionales) no hayan prevenido este problema, sabiendo que “el dengue no es una novedad”.

Asimismo, hizo pedidos urgentes para la región Piura. “Deben dotar de herramientas, logística. Se quiere más camas y más hospitales de campaña. La gente no puede seguir haciendo colas y tener el suero en la mototaxi fuera del hospital”, dijo el legislador Castillo.

En tanto, la congresista Heidy Juárez exigió que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez renuncie, porque no ha sabido afrontar la situación del dengue y le preocupa que, debido a las próximas lluvias, aparezcan más enfermedades.

“Nuestra situación en los temas de salud, infraestructura, adecuación, atención y todo (lo demás) tiene que cambiar. No vamos a esperar que se activen (otras enfermedades) para que tomen acciones”, dijo la parlamentaria Juárez.

Explicó que las autoridades de la región Piura están trabajando mal contra el dengue. “Hay falta de comunicación, estrategias, mapeo y logística. “A los abatizadores, tienen que enseñarles cómo hacer el rastreo de las viviendas, porque no los dejan ingresar porque no tienen una identificación y un chaleco”, señaló.

Dijo que comprobó un hecho increíble en Paita de posible malversación de fondos. “Me he ido al Hospital Las Mercedes. Ahí, la mayoría del 50% (de pacientes) viven en la vía de evitamiento para el lado izquierdo. Pero imagínate lo que hace la municipalidad y Salud. Comienzan a fumigar de la vía de evitamiento pero para el lado derecho. Ósea, donde el zancudo no está. No sé si lo hacen con la intención de malversar los pocos fondos que da el Minsa o no lo están optimizando”, dijo la parlamentaria.