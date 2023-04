La Contraloría General identificó deficiencias en la construcción y trabajos no ejecutados en la obra de “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación de la planta de tratamiento de agua potable en el distrito de Pacaycasa”, y en consecuencia la infraestructura se encuentra inoperativa en perjuicio de la población.

El informe de Auditoría de Cumplimiento N° 040-2023-CG/GRAY-AC indicó que las principales causas por las que la obra no funcione adecuadamente es porque en la planta de tratamiento de agua potable, en el sedimentador, no se instalaron los vertederos de acero inoxidable, compuertas de PVC, compuertas tipo mural deslizante; así como en el floculador, no se instalaron la totalidad de pantallas de vinilona, por lo que el agua no es filtrada adecuadamente.

Además, en la línea de conducción, no se instalaron las válvulas de purga y de aire en la cantidad requerida en el expediente técnico lo que no permiten la adecuada dotación de agua a la planta de tratamiento de agua potable.

A todo ello, se sumó que en la caseta de cloración no se instaló la balanza tipo plataforma de capacidad de 500 Kg. y el tanque de polietileno de 850 litros, que permita medir la cantidad de gas cloro incorporado al agua limitando la adecuada cloración para eliminar las partículas que contaminan el agua para consumo humano.

Otras deficiencias observadas por la comisión auditora es que el reservorio general de almacenamiento de 180 m3 de volumen, presenta filtraciones en todo el perímetro del muro circular a nivel del zócalo y el interior muestra fisuras y grietas en la losa de fondo. No instalaron las válvulas de compuerta y la falta de accesorios en el lecho de secado. En la caseta de válvulas se detectó que no fue instalado el bypass para la distribución adecuada de agua potable para las localidades de Huayllpampa, Orcasitas y Compañía, como indicaba el expediente técnico.

Asimismo, el subgerente de Infraestructura y obras públicas, supervisor y el comité de recepción de obra; así como el evaluador de la liquidación del contrato, no advirtieron el incumplimiento contractual del contratista, otorgando la conformidad para los pagos de partidas inconclusas y ejecutadas sin cumplir lo establecido en los expedientes técnicos, lo que permitió que no se le aplicara las penalidades del 10%, ocasionando un perjuicio por S/ 1 139 561.

Es preciso mencionar que, las inspecciones de esta obra lo realizaron la comisión auditora, integrada por un equipo de especialistas de la Gerencia Regional de Control de Ayacucho, juntamente con la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público, en el marco de un trabajo coordinado y de cooperación interinstitucional.

El informe fue comunicado al actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacaycasa, a fin de que se disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, además se presentó ante la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a fin de que inicié las acciones penales correspondientes.