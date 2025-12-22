El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se pronunció sobre la ola de criminalidad que enfrenta el país y cuestionó la validez de las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) para contabilizar asesinatos vinculados a la inseguridad ciudadana.

En declaraciones brindadas al programa Punto Final, Arriola sostuvo que el Sinadef no fue diseñado para medir delitos como sicariato o extorsión, ya que se trata de un instrumento de carácter epidemiológico.

Respaldo a la posición del Ejecutivo

Las declaraciones del jefe policial se alinean con lo expresado previamente por el ministro de Salud, Luis Quiroz, quien aclaró que el Sinadef no identifica causas específicas de muertes relacionadas con delitos, sino que registra defunciones certificadas por médicos.

En ese sentido, Arriola explicó que las cifras que maneja la PNP se construyen a partir de los registros del Ministerio Público y de los médicos legistas, y no únicamente de los certificados médicos generales.

“Estamos hablando de una cantidad de, en octubre 82, en noviembre 74 y en diciembre 54”, precisó el comandante general al referirse a los asesinatos registrados por la institución policial en los últimos meses.

Cuestionamientos a la metodología del Sinadef

Arriola señaló que el Sinadef agrupa dentro de la categoría de muertes violentas casos como accidentes de tránsito, accidentes laborales, suicidios y un rubro de causa no determinada, lo que —según indicó— distorsiona el análisis de la criminalidad.

“Si la máxima autoridad en salud señala que no es un registro para medir criminalidad, entonces no se puede utilizar con ese fin”, enfatizó durante la entrevista.

Criminalidad transnacional y bandas extranjeras

El comandante general de la PNP advirtió que el país enfrenta actualmente una “criminalidad transnacional”, caracterizada por la presencia de bandas criminales con integrantes de nacionalidad extranjera, concentradas principalmente en delitos como la explotación sexual, la trata de personas y las extorsiones a transportistas.

“Se graban los atentados, se muestran las armas y hasta las granadas”, afirmó Arriola al describir el nivel de violencia ejercido por estas organizaciones.

Tolerancia cero a la corrupción policial

Respecto a la presencia de malos elementos dentro de la institución, Arriola aseguró que es la propia Policía la que los identifica y captura. Recordó que, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se anunció recientemente una política de tolerancia cero frente a la corrupción.

“Hemos establecido normas para que, ante infracciones muy graves, estos efectivos sean separados de la institución en el menor tiempo posible”, sostuvo.

El comandante general reiteró que, frente a la inseguridad ciudadana, la PNP continuará utilizando sus propios registros para dimensionar la criminalidad, al considerar que las cifras del Sinadef no reflejan con precisión los asesinatos vinculados a delitos.