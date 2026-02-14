La Policía Nacional del Perú realizó dos acciones contra presuntas organizaciones vinculadas a extorsiones en la provincia del Santa, en la región Áncash.

En el primer operativo fue desarticulada la banda denominada “Los Lobos del Sur”, señalada de exigir pagos a empresarios y negocios locales.

La intervención se ejecutó en un inmueble de la ampliación Tres de Octubre, en Nuevo Chimbote, tras labores de inteligencia. En el lugar se incautó una pistola, cacerinas con municiones y estupefacientes, además de un vehículo que permanecía en el frontis del predio.

Fueron detenidos Bryan Jeanpierre Ávila López (28), Yeriko Samir Flores Velayarce (24), Jhojan Eduardo Oyola Huamán (35), Jhonatan Raúl Ávila López (21), Jeferson Alexander Cabrejos Chimoy (26) y un adolescente de 16 años, investigados por presuntos delitos como banda criminal, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

En una segunda intervención, agentes detuvieron a Hernán José Medina Gonzales (27) y Rossany Andreida Arcay Rojas (30), ambos de nacionalidad venezolana, tras la denuncia de un comerciante que reportó la detonación de un explosivo en su vivienda en el pueblo joven Miraflores Alto, en Chimbote.