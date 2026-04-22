El hermano del joven desaparecido, Junior Camizán, nuevamente alzó su voz de protesta e indignación por el nulo trabajo de la policía al mando del general, Daniel Jares, jefe de la Región Policial de Piura, por la no ubicación y captura de Córdova Godos.

“Ya se han cumplido más de cuatro meses que el policía se encuentra prófugo de la justicia desde que se le dictó la prisión preventiva y 3 años 8 meses de la desaparición de mi hermano Anthony y que no sabemos nada de él, esto nos indigna bastante saber que las autoridades hasta el día de hoy no hacen nada sobre todo la policía y fiscalía que no aclaran el caso”, recriminó Camizán.

Recalcó que ya existen evidencias que incriminarían al suboficial Córdova Godos como el principal sospechoso de la desaparición de Anthony y pese a ello, hasta la fecha no es capturado. “Al parecer el jefe policial no está haciendo nada”, dijo.

Precisó que no saber nada de Anthony está “consumiendo” a sus padres. “Ellos tienen miedo morir y no saber nada de su hijo y esto nos duele bastante”, indicó.