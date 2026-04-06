Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán ejercer su voto en estas Elecciones Generales 2026 con ciertas facilidades, a fin de que no interrumpan su servicio de protección y seguridad durante los comicios, según lo designado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, estos agentes –debidamente uniformados e identificados– podrán ejercer el voto en el distrito que les corresponde de acuerdo con el domicilio que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI), señaló la entidad.

ONPE informó que la medida se aplicará en el marco de la ley N.° 32166, que establece, además, que los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrán ejercer su derecho al voto de manera ágil, en mesas designadas específicamente para ellos, a fin de no comprometer su servicio este 12 de abril, día de las elecciones.

Cabe precisar que el voto será aplicable solo para aquellos agentes policiales o militares que se encuentren en el padrón electoral de las Elecciones Generales 2026.

Los agentes sufragaron por primera vez en las elecciones generales del 2006. Sin embargo, por los destinos a los que fueron destacados, enfrentaron diversos obstáculos acudir a las urnas.

Más facilidades

En esta línea, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, informó que los 56 mil efectivos policiales que se encarguen de custodiar las Elecciones Generales 2026, tendrán facilidades para emitir su voto. El oficial señaló que estos efectivos tendrán dos turnos de trabajo para tener un espacio para el sufragio.

“El servicio se partirá en dos al mediodía. O sea, el efectivo que está de servicio hasta las 12, sale de ahí y tiene 4 horas para ir a votar. Y los que entran a las 12 tienen desde las 8 de la mañana para ir a votar”, informó el oficial. De otro lado, Arriola descartó que los agentes de la Policía Nacional sean llamados como miembros de mesa para los comicios, debido a que están impedidos por ley.