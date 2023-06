Los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) dieron un paso clave para poner en agenda la suspensión del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, sentenciado en segunda instancia por difamar a la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP) Nataly Rojas Roja. En la sesión extraordinaria de ayer, se acordó solicitar el fallo contra la autoridad ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El proceso

El regidor provincial Andrés Sánchez Esquivel aseguró que de esta manera se darán por notificados de manera oficial y podrían ponerle fecha a la continuidad de Fernández en la alcaldía de la ciudad de Trujillo.

“Este ha sido un caso entre dos personas y la Municipalidad Provincial de Trujillo no está involucrada, por eso es que se le ha pedido al secretario general que oficie al Poder Judicial y solicite la sentencia certificada y de esa manera nosotros poder pedir formalmente una sesión extraordinaria para ver la suspensión del alcalde”, afirmó.

Y es que durante esa sesión de concejo, el gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Trujillo. Luis Gutiérrez Gonzales , les pidió a los regidores respetar el debido proceso. Al respecto, más de un concejal le increpó que no le habían pedido ninguna recomendación y que no propiciara ningún debate porque no era su función.

Sin embargo, una vez que se remita el fallo a la municipalidad, los regidores tendrán que fijar una fecha para el proceso político contra el sentenciado alcalde, teniendo en cuenta que el exregidor de la MPT Andree Gallo Lezama presentó el pedido de suspensión el último miércoles por la mañana.

“La suspensión que declare el concejo municipal va a durar en tanto se termine de resolver cualquier recurso que el afectado presente. Entonces, si el señor Fernández presenta su recurso de casación; es decir, no ha consentido su sentencia y, por lo tanto, solamente corresponde la suspensión, que es lo que se está pidiendo ante los regidores de la municipalidad de Trujillo”, aseguró Gallo.

La vacancia

El especialista en temas municipales Tomás Alva Villa aseguró que Fernández podría presentar un “recurso de casación extraordinario”, pero precisó que lo único que conseguiría es alargar el desenlace final de su historia como alcalde de Trujillo.

“En este momento, el alcalde ya ha incurrido en la causal de suspensión; entonces, apenas se notifique la sentencia que ya se ha expedido podría ir un ciudadano a la municipalidad y solicitar que se suspenda al alcalde. Ahora, cuál es el plazo que tiene el alcalde para presentar su recurso de casación ante el Poder Judicial. Tiene 10 días. Si no hace nada en 10 días, él será vacado”, afirmó.

La sesión de concejo extraordinaria para ver la suspensión de Arturo Fernández se tendría que realizar en un plazo máximo de 30 días.

“En esa sesión, el alcalde tendría que hacer algunos descargos, pero más descargos que la sentencia no hay”, añadió.