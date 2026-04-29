El responsable de la Dirección de Intercambio prestacional organización y servicios de la Diresa Junín, Jhonatan Gutiérrez Córdova, informó que a la fecha han notificado a 110 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y Privadas(Ipress), para el levantamiento de las observaciones, y que puedan cumplir con el proceso de categorización y recategorización, pero el principal problema que atraviesan es la falta de personal e infraestructura.

precisa. “Lo más crítico que se halla en los establecimientos de salud es el tema de los recursos humanos, infraestructura, falta implementar laboratorios, farmacias, entre otros”, mencionó. En Tarma, unas 32 instituciones prestadoras de salud, han pedido una prórroga hasta agosto para seguir con el proceso de recategorización, ya que, en este momento no están en condiciones de cumplir”, mencionó Jhonatan Gutiérrez.

El centro de salud La Libertad, requiere la recategorización de hospital II-1, y hasta el momento no lo obtiene, porque aunque tiene infraestructura y se han contratado más médicos ginecólogos y pediatras, todavía no cumplen con habilitar lo necesario para el área de cirugía general y hay otros pendientes para implementar.

También están observados el hospital Ramiro Prialé de EsSalud, el hospital Carrión, el hospital el Carmen, entre otros.Un equipo técnico de Diresa Junín, se encarga de hacer el informe de recategorización pertinente.

DEMANDA. Es alta pero avance demora.

Fase

En un corte desde junio del 2025 a febrero del 2026, hay 145 establecimientos de salud en proceso de categorización y recategorización.