El precio del limón casi se duplicó en las últimas semanas en los principales mercados de la ciudad de Huancayo. Los comerciantes mayoristas y minoristas, expenden este cítrico desde los S/5.00 el kilogramo, y en algunos casos llega hasta los S/6.00, cuando antes se podía comprara en S/3.00.

Otro de los producto de alta demanda diaria, es la cebolla, que proviene del sur del país. En el mercado Exmaltería de Huancayo, se consigue el kilo desde los S/2.00, teniendo un incremento entre S/0.20 y S/0.50. En el resto de insumos como tomate, pepino verde y hortalizas, estos mantienen su precio con variaciones diarias entre S/0.10 y S/0.20.

“El incremento del limón es por temporada, pero solo está 6 soles. Años anteriores llegaba hasta los 15 soles”, dijeron.

En el caso de tubérculos, como papa Yungay, se redujo, ya que se vende desde S/0.80.