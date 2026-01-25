Esta semana una mujer murió atropellada en la cuestionada Vía Expresa Sur. En diálogo con Correo, Carlos Villegas, representante de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran) hace una lectura de este y otros decesos en las pistas peruanas.

¿Cómo cerramos el 2025 en cuanto a accidentes de tránsito?

Durante el 2025 se registraron 3980 muertos y 105 mil accidentes de tránsito. Ha superado a lo registrado el 2024 en un 10% o 15%, aproximadamente.

​¿Cuál es la principal causa de estos accidentes?

Son el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón y el estado etílico, en el cuarto lugar. Dentro del exceso de velocidad están los famosos colectiveros, que corren en las carreteras y que invaden el carril contrario incluso en una curva. En la imprudencia, una de las causas es la somnolencia.

¿Cuántos accidentes se registraron en lo que va del 2026?

Hasta el momento tenemos 150 muertos por accidentes de tránsito.

¿Cuál es la relación respecto al 2025?

​Está subiendo. Tenemos más accidentados en moto lineal. Eso es lo que está incrementando mucho la accidentabilidad en el Perú. Eso viene desde el 2023. También hay alta accidentabilidad de vehículos ligeros como bicicletas, scooter, entre otros. Hay mucha accidentabilidad porque no hay una infraestructura vial adecuada ni educación vial.

Acaba de mencionar la infraestructura. ¿Cuál es su opinión acerca de la cuestionada Vía Expresa Sur?

Al ser una vía expresa debe tener puentes peatonales. Entonces, esto que ha pasado con la señora es un asesinato premeditado. Nosotros hicimos un plantón y vamos a realizar uno más. Estamos esperando los permisos del Ministerio del Interior.

¿Cuándo acatarán esta nueva manifestación?

Estamos pensando para la primera semana de febrero, porque no tenemos respuesta de la Municipalidad de Lima sobre los puentes peatonales. Vamos a salir en un plantón, con la familia de la señora fallecida. Vamos a exigir una indemnización de la Municipalidad de Lima y de Emape. Le vamos dar a Lima seis meses para que construya los puentes peatonales, y si ocurriera algún accidente más, con lesiones graves o muerte, no iré al Tribunal Constitucional, o al Ministerio de Justicia. Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir reparaciones.

El alcalde Renzo Reggiardo ya anunció la implementación de puentes…

Mentira, no hay ninguna ficha técnica al respecto. Está sorprendiendo a la ciudadanía.

Sin puentes, ¿Cree que haya nuevas víctimas mortales en la vía?

​Yo no sé. Pero hay que saber, ¿Es una Vía Expresa o es una avenida? La municipalidad de Lima debe definir esto. Segundo, tiene que haber Policías de Tránsito. Antes ya hubo un accidente con una fiscalizadora de tránsito. Me parece que están esperando que haya más muertos.

¿La movilidad mediante aplicativos impacta en la situación de inseguridad en las pistas?

Hemos manifestado que todas las empresas de movilidad por aplicativos tienen que tener personalidad jurídica, domicilio legal en el Perú. No la tienen. Vemos todos los días en los medios que personas que han sido violadas, secuestradas, asaltadas en esas unidades. Cuando la Policía le dice, ‘Señor, ha habido un robo en su vehículo", no tienen la data, no tienen nada.

¿Qué medidas piden al respecto?

Estamos pidiendo mínimo o carros con un máximo de 10 años, como se hace en Chile, Uruguay, México y Colombia. En Ecuador son 7 años máximo. Así no hay chatarras haciendo transporte público. Los aplicativos se están llenando los bolsillos y mandando el dinero afuera, mientras que acá explotan a los a los taxistas, a los conductores peruanos. No les dan póliza, no les dan seguro social, no le dan nada.

¿Los accidentes de tránsito están cobrando más vidas que la delincuencia y criminalidad?

Eso lo vengo diciendo hace 20 años. Siempre he manifestado que la delincuencia es un porcentaje mínimo al lado de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito tienen el primer lugar de muerte, no solamente en el Perú, es a nivel mundial.

¿Cuál es la situación del Perú a nivel de la región en cuanto a los accidentes?

El Perú está en el primer lugar en cuanto a muertes por accidente de tránsito en Latinoamérica. Superamos al segundo lugar por un 20% aproximadamente. El segundo país es Colombia, y el tercero es Ecuador. México está en cuarto lugar.