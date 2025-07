El presidente ejecutivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones, Ranjiro Nakano Osores, aseguró este lunes que los audios que vinculan al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, en una presunta colusión con una empresa privada para la administración directa de la presa Limón son auténticos. Nakano Osores destacó que es responsabilidad del titular del MEF aclarar y deslindar cualquier relación con este tipo de acciones."

Durante una conferencia de prensa, Nakano informó que la denuncia por presunta colusión ya ha sido presentada ante el Ministerio Público para su investigación correspondiente. Además, señaló que, de ser necesario, acudirá a la comisión de fiscalización del Congreso para brindar más detalles sobre el caso.

“Los audios son reales, es un hecho real, el cual un empresario exhibe que tiene un vínculo con un ministro y de la cual se tiene que hacer el deslinde por parte de estos señores”, expresó.

Empresario indica que realizó acuerdos en el MEF: Congresista Burgos presenta audio que revelaría presuntas coordinaciones irregulares

En el programa Panorama, el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, presentó un audio que revelaría presuntas coordinaciones irregulares vinculadas al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). La grabación contiene un diálogo entre Ranjiro Nakano, presidente del Consejo Directivo del PEOT, y el empresario Saúl Yabar, gerente general de la empresa IEGESA.

En la conversación, Saúl Yabar le confirma a Ranjiro Nakano haber concretado acuerdos con el actual ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, y con su antecesor, José Salardi, con el objetivo de asegurar una contratación directa. En el audio se escucha a Nakano preguntar: “Yo acabo de salir para definir si es que vamos nosotros a la contratación directa contigo, para no rebotar arriba. ¿Has coordinado con el ministro de Economía? ¿Has coordinado con el ministro de Agricultura?”.

Posteriormente, Yabar respondió: “Con el de Agricultura no, pero con el ministro de Economía sí. He estado con él dos veces. La primera vez fue con (José) Salardi y con el actual. La segunda fue con el actual. Él está de acuerdo con la contratación directa. Me dijo saca... dales a la gente del Gobierno Regional el Decreto de Urgencia, ellos lo envían, yo lo firmo, le hago firmar a Dina (Boluarte) y al día siguiente estás contratado”.

Para el parlamentario Burgos, dicha onversación evidenciaría un presunto acto de corrupción en las más altas esferas del poder, con vínculos directos al Proyecto Especial Olmos Tinajones.

En esa línea, anunció que citará al actual ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, para que brinde su descargo ante la Comisión de Fiscalización que él preside en el Congreso. Asimismo, indicó que convocará a los demás involucrados en el audio y afirmó que el caso tiene que ser investigado por la Fiscalía.

Ministro Raúl Pérez-Reyes se pronuncia tras denuncia sobre acuerdos en el MEF

En diálogo con Panorama, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, calificó como una “patraña” las afirmaciones del empresario Saúl Yabar, gerente general de IEGESA, quien afirmó, en una conversación con el ingeniero Ranjiro Nakano haber realizado coordinaciones con el titular del MEF para lograr la adjudicación directa del Proyecto Especial Olmos Tinajones.

“Expreso mi absoluto rechazo a las afirmaciones que hace el señor Saúl Yabar, a quien no conozco, con quien no me he reunido nunca ni en público ni en privado y a quien voy a denunciar civil y penalmente por las afirmaciones que ha hecho”, expresó Pérez-Reyes.

“Esta patraña no es casual. El jueves de esta semana, en una reunión con el ingeniero Nakano y el señor gobernador, llegamos a la conclusión de que en el caso del contrato de Olmos, en lo que se refiere a la presa El Limón, no se va a renovar ni se va a ampliar el contrato de Odebrecht. Quién va a asumir a partir de septiembre del 2025 es el Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional de Lambayeque”, manifestó.

“Lo que están buscando es descalificar a la persona que está justamente cuestionando la renovación del contrato de Odebrecht, que soy yo”, agregó el ministro de Economía. “La verdad no sé quién está detrás del tema, pero lo que es claro es que están buscando de sacarme del proceso con el argumento de que soy un corrupto, cosa que niego absolutamente”, agregó el titular del MEF.