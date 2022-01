El presidente de la República, Pedro Castillo, realizó la tarde de este miércoles un sobrevuelo sobre las zonas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el último sábado en la refinería La Pampilla (Repsol) en el mar de Ventanilla (Callao), y que viene afectando la flora y fauna de varios kilómetros de litoral.

De acuerdo a la información oficial, el jefe de Estado recorrió las zonas de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay, se estima que el derrame de petróleo afectó a 18.000 m² del mar de la costa peruana.

Según la multinacional Repsol, este derrame del hidrocarburo fue producto del fuerte oleaje registrado en la costa peruana tras la erupción de un volcán submarino en Tonga, Oceanía.

A su turno, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, se reunió con representantes de Repsol y señaló que el derrame ha sido de aproximadamente de 6,000 barriles de petróleo, por lo que la multa que podría recibir la refinería La Pampilla sería de hasta 30,000 UIT, equivalente a S/138 millones.

De acuerdo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) el derrame de petróleo afectó la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Islotes de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón.

Este miércoles 19, la jefa del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, advirtió que la empresa Repsol no tenía, al parecer, un plan de contingencia ante el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla.

“Nos comentaban de la OEFA de que se ha verificado de que, al parecer, la empresa no tenía plan de contingencia, por lo mismo no ha tenido capacidad de reacción, por lo mismo recién están hablando de contratar alguna empresa para que pueda hacer la limpieza, la remediación, y, claro, no habían medidas concretas que en ese momento se puedan asumir, y han pasado cuatro días y el desastre se sigue extendiendo debido a estos temas de la falta de un plan de contingencia”, sostuvo en conferencia de prensa.

Sin embargo, la gerente de Comunicaciones de la empresa Repsol, Tine van den Wall Bake Rodríguez, afirmó que la empresa “no ocasionó el desastre ecológico”. Agregó que tampoco podrían señalar a los responsables de este hecho.