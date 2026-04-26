Dos escolares, de 14 y 15 años, fueron intervenidos la tarde del último viernes en posesión de una pistola cuando se desplazaban por una calle del distrito de Trujillo.

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LOS HECHOS

Agentes de la comisaría de El Alambre informaron que se encontraban participando del plan “Colegio Seguro 2026” y visualizaron a los menores que estudiarían en un colegio de la urbanización Los Pinos. Al momento de realizarles el registro personal, exactamente al revisarles sus mochilas, a uno de ellos se le halló el arma de fuego. Además, detallaron que se trata de una pistola marca Browning Court, modelo CZ83, calibre 9 mm. Asimismo, había 19 municiones calibre 380 Auto 9mm.

Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia, pues estarían inmersos en la presunta infracción a la ley penal contra la seguridad pública, por la fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

“Este arsenal representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana que ha sido neutralizado gracias a la eficaz labor policial”, informó la Región Policial La Libertad.

INVESTIGAN

El titular de la Gerencia Regional de Educación (Grell) La Libertad, Rufino Rodríguez Román, indicó en N60 Noticias que el procedimiento penal deberá ser evaluado por el Ministerio Público para determinar la viabilidad legal respecto a la situación de los menores involucrados. “Es lamentable cómo esta situación se viene proliferando y buscamos acatar el protocolo”, indicó Rodríguez Román, quien resaltó la necesidad de reforzar acciones preventivas dentro y fuera de las instituciones educativas.

Días atrás, la División de la Policía Comunitaria (DIVPOCOM) y la Grell lanzaron a nivel regional el programa de intervención psicosocial y vivencial “Decido Mi Futuro”. Esta estrategia será implementada en 15 colegios, priorizando zonas con mayor riesgo social.

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