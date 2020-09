El sacerdote Luis Núñez del Prado fue el primer paciente grave de COVID-19 en el Perú. Él relata su experiencia con esta enfermedad en un video que forma parte de la campaña #NoSeamosCómplices, el COVID no mata solo.

Luis Núñez comentó que llegó a UCI con una saturación de 80 y que el hospital donde lo atendieron se encontraba vacío, pero al despertar se llevó la sorpresas de ver a decenas de pacientes con este mortal virus.

“Soy un sobreviviente del COVID, ya que fui el primer paciente grave. Yo llego a UCI con una saturación de 80, muchos han muerto con eso. Me tenían que entubar. Cuando llegué no había nadie, todo estaba vacío. Cuando desperté, había muchísimos enfermos”, se escucha decir al sacerdote.

Luego continuó con: “yo estuve casi dos meses en el hospital, internado. Había perdido un 60% de masa muscular, no podía pararme. He tenido que recuperarme en estos meses, hasta el día de hoy me sigo recuperando. Esta enfermedad no es una cosa sencilla, no es una gripe, es un enfermedad que nos mata.

“lo que le diría a las personas que no acatan las normas, que tomen conciencia y que no sean portadores del covid (...) no seamos cómplices”.