Alejandro “Chicho” Ugarte, primo de la actriz Karina Jordán, integra el grupo de tres montañistas desaparecidos durante una expedición al nevado Huascarán, en la región Áncash. Junto a él también se encuentran el fotógrafo Freddy Saúl Mendoza y el guía de alta montaña Artidoro Salas Gaitán, quienes perdieron comunicación mientras realizaban el ascenso.

Los tres fueron vistos por última vez el domingo 13 de julio en el sector conocido como La Garganta, ubicado entre el Campo 1 y el Campo 2, a unos 6.000 metros de altitud. Desde entonces, equipos especializados mantienen las labores de búsqueda en una zona donde el terreno y las condiciones climáticas dificultan el operativo.

¿Qué dijo la actriz?

Tras conocerse la desaparición, Karina Jordán utilizó sus redes sociales para ayudar a difundir el caso. La actriz compartió fotografías de su primo durante anteriores expediciones de alta montaña, entre ellas algunas en las que aparece sosteniendo la bandera del Perú.

“Fuerza primito. Fuerza”, escribió.

El llamado también fue replicado por Diego Seyfarth, esposo de la actriz, quien difundió una campaña para respaldar el trabajo que realizan los equipos de rescate. A través de sus redes sociales compartió un afiche y solicitó colaboración para fortalecer las acciones de búsqueda.

“Apoyemos a los Rescatistas en su ardua labor de encontrar a Artidoro, Freddy y nuestro querido primo Alejandro. Muchas gracias”, exhortó.

Las operaciones se desarrollan en una de las rutas más exigentes del Huascarán, donde la altitud y la geografía representan un desafío para los rescatistas. La familia de Alejandro Ugarte mantiene la difusión del caso con la esperanza de obtener información que permita localizar a los tres montañistas.