El panorama que se presentará el próximo año aún es incierto, mucho más si tomamos en cuenta que la vacuna contra el coronavirus no llegará al Perú en el corto plazo. Esto originaría que en nuestro país la población continúe con las medidas restrictivas y las de bioseguridad; entre estas últimas, el uso de mascarillas, indicó la exministra de Salud, Patricia García.

La producción de vacunas contra la COVID-19 se ha visto afectada por la alta demanda que se produce a fin de dar por terminada la pandemia. Dicho escenario obligará a las autoridades a no bajar la guardia frente a la crisis sanitaria, según García

“Como este proceso de producción de vacunas va a tomar tiempo –y por eso necesitamos varias vacunas en desarrollo–, no van a estar disponibles. Ni siquiera para vacunar a todos en EE.UU. en los siguientes meses. Probablemente, todo el 2021 vamos a tener que seguir cuidándonos con mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos. Estas cosas no se dicen y deberían hacerlo”, mencionó a El Comercio.

Un grupo importante de personas no se vacunarían contra la enfermedad si es que la vacuna ya estuviera disponible en el Perú. El porcentaje alcanza el 40%, según reveló la última encuesta de Ipsos. Tomando en cuenta la efectividad del antígeno de Pfizer y BionTech, García lanzó una advertencia frente a la estadística.

“Hay algo que tiene que quedarnos en claro: no es que me vacuno y ya, salgo a loquearme. Así no es. Ninguna vacuna es 100% efectiva. El porcentaje de efectividad aumenta dentro del contexto poblacional. Es decir, si me inoculan una vacuna con 90% de efectividad, tengo 10 chances en 100 de infectarme. Pero si más gente a mi alrededor está vacunada, el riesgo de enfermarme disminuye. Entonces, no solo es que yo me vacune, sino que una proporción importante de la población esté vacunada antes para estar protegida”, dijo.

La especialista considera que la crisis política generada entre el Congreso y el Ejecutivo, que originó el cambio de ministros y presidentes en menos de dos semanas “nos hizo un daño espantoso” en lo que con concierne a la adquisición de vacunas.

No obstante, criticó el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, debido a que, revela, no se hizo caso a las recomendaciones de los expertos que trabajaban en conjunto con el Ministerio de Salud.

“Se creó la Comisión de Innovación. Nosotros dábamos recomendaciones sobre qué se podría hacer. Por ahí solo se ponían en práctica algunas cositas. Pero no han hecho caso a las recomendaciones de los expertos, no han llamado a los expertos adecuados y tienen fallas de fondo en gestión, en capacidad. No sé si hay conflictos de intereses, no tengo evidencia, pero ha sido una gestión espantosa ”, sostuvo.

García fue parte de la Comisión de Innovación entre abril y agosto de este año, un grupo de especialistas que tenía la labor de asesoramiento en el tema de nuevas tecnologías sanitarias frente a la pandemia. Al no ser escuchada, tomó la decisión de renunciar.

