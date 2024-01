Al cumplirse un año del asesinato del poblador, Isidro Arcata Mamani; las autoridades originarias de la provincia de El Collao, acordaron no permitir el ingreso de policías, subprefecto, fiscalía y otras autoridades, hasta que se determine y se esclarezca quien mató a su paisano.

Cientos de pobladores de Ilave, luego de participar de una misa e izamiento de banderas a media asta, se movilizaron exigiendo justicia por el asesinato del poblador Arcata Mamani, cuyo hecho ocurrió hace un año durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“Hasta ahora no se sabe quién mató a mi papá, se sabe que es la policía, pero no hay nombres, las investigaciones no avanzan”, sostuvo Sonia Arcata, hija del infortunado ciudadano. También hubo plantón en el frontis del local de la comisaría, cuya infraestructura no está funcionando desde hace un año.

Luego de las movilizaciones, las autoridades originarias (tenientes gobernadores) señalaron que al transcurrir un año no existe justicia, por lo que acordaron no permitir que funcione la comisaría, subprefectura y otras entidades del gobierno, hasta que exista sanción para los culpables.

“No vamos a recibir a las autoridades hasta que se sepa quién mató a nuestro hermano Isidro Arcata”, refirió uno de los tenientes. En estas protestas también participaron las autoridades de la Municipalidad y los familiares de las víctimas del 9 de enero de la ciudad de Juliaca. Portando fotografías de los fallecidos recorrieron las diversas calles de Ilave.