La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el despliegue del material electoral para la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, con especial atención en las localidades más alejadas del país.

La gerenta de Organización Electoral, María Tillit, señaló que esto “garantiza” que los ciudadanos encuentren sus cédulas de votación en las mesas de sufragio y puedan ejercer su derecho al voto.

El operativo se inició el 2 de junio por las zonas más remotas, incluidos puntos de frontera y localidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), para lo cual se utilizaron medios aéreos y fluviales.

Uno de los casos más representativos fue el envío de material electoral a Putucunay (Ayacucho), donde sufragarán unos 200 ciudadanos.

El traslado se efectuó en helicóptero por la difícil geografía de la zona.